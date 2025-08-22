Centre Montagnard Cap Guéry Orcival Puy-de-Dôme

Centre Montagnard Cap Guéry

Centre Montagnard Cap Guéry Lac de Guéry 63210 Orcival Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le centre montagnard Cap Guéry c’est un sentier de découverte Terra Alta, de l’information touristique, de la pêche sur l’Espace Naturel Sensible du lac de Guéry, des départs d’activités (randonnées, cyclo, escalade), un domaine nordique en hiver.

http://www.capguery.com/ +33 4 73 65 20 09

English :

The Cap Guéry mountain center is a Terra Alta discovery trail, tourist information, fishing on the sensitive natural area of the Guéry lake, activity departures (hiking, cycling, climbing), a Nordic domain in winter.

Deutsch :

Das Bergzentrum Cap Guéry bietet einen Terra-Alta-Entdeckungspfad, Touristeninformationen, Angeln im Espace Naturel Sensible du Lac de Guéry, Startpunkte für Aktivitäten (Wandern, Radfahren, Klettern) und im Winter ein Nordic Walking-Gebiet.

Italiano :

Il centro montano di Cap Guéry offre un percorso di scoperta di Terra Alta, informazioni turistiche, pesca nell’area naturale sensibile del Lac de Guéry, punti di partenza per attività (escursionismo, ciclismo, arrampicata) e un’area nordica in inverno.

Español :

El centro de montaña de Cap Guéry cuenta con un sendero de descubrimiento de la Terra Alta, información turística, pesca en la zona natural sensible del lago de Guéry, puntos de partida de actividades (senderismo, ciclismo, escalada) y una zona nórdica en invierno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-10 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme