Château-du-Loir < > le Lude Montval-sur-Loir Sarthe

Château-du-Loir < > le Lude

Château-du-Loir < > le Lude 72500 Montval-sur-Loir Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 29000.0 Tarif :

La Vallée du Loir à vélo tronçon entre Château-du-Loir et Le Lude en passant par Vaas et les bords de Loir.

English :

The Loir Valley by bike: section between Château-du-Loir and Le Lude, passing through Vaas and the banks of the Loir.

Deutsch :

Das Loirtal mit dem Fahrrad: Abschnitt zwischen Château-du-Loir und Le Lude über Vaas und die Ufer der Loir.

Italiano :

La Valle del Loir in bicicletta: tratto tra Château-du-Loir e Le Lude attraverso Vaas e le rive del Loir.

Español :

El valle del Loir en bicicleta: tramo entre Château-du-Loir y Le Lude pasando por Vaas y las orillas del Loir.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par eSPRIT Pays de la Loire