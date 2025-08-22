Voie verte Montval-sur-Loir Bessé-sur-Braye Montval-sur-Loir Sarthe

Voie verte Montval-sur-Loir Bessé-sur-Braye

Voie verte Montval-sur-Loir Bessé-sur-Braye 72500 Montval-sur-Loir Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 33000.0 Tarif :

Une très belle balade sécurisée, idéale en famille, avec de nombreux points d’intérêt.

English :

A beautiful, safe walk, ideal for families, with many points of interest.

Deutsch :

Eine sehr schöne und sichere Wanderung, ideal für Familien, mit vielen interessanten Punkten.

Italiano :

Una bella passeggiata sicura, ideale per le famiglie, con molti punti di interesse.

Español :

Un paseo bonito y seguro, ideal para familias, con muchos puntos de interés.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par eSPRIT Pays de la Loire