Voie verte Montval-sur-Loir Bessé-sur-Braye Montval-sur-Loir Sarthe
Voie verte Montval-sur-Loir Bessé-sur-Braye Montval-sur-Loir Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Voie verte Montval-sur-Loir Bessé-sur-Braye
Voie verte Montval-sur-Loir Bessé-sur-Braye 72500 Montval-sur-Loir Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 33000.0 Tarif :
Une très belle balade sécurisée, idéale en famille, avec de nombreux points d’intérêt.
English :
A beautiful, safe walk, ideal for families, with many points of interest.
Deutsch :
Eine sehr schöne und sichere Wanderung, ideal für Familien, mit vielen interessanten Punkten.
Italiano :
Una bella passeggiata sicura, ideale per le famiglie, con molti punti di interesse.
Español :
Un paseo bonito y seguro, ideal para familias, con muchos puntos de interés.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par eSPRIT Pays de la Loire