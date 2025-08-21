Château Saint Pons Sentier vigneron Villars Vaucluse
Château Saint Pons Sentier vigneron Villars Vaucluse vendredi 1 mai 2026.
Château Saint Pons Sentier vigneron
Château Saint Pons Sentier vigneron 2259 bis route de la Riaille 84400 Villars Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : Distance : Tarif :
Venez découvrir nos différents cépages tout au long du circuit dans les vignes, admirer les magnifiques paysages avec des points de vues très différents, guidés par une brochure détaillée.
http://www.saintpons.shop/ +33 4 90 75 55 84
English : Vineyard trail Château Saint Pons
Guided by a detailed brochure, discover our different grape varieties as you explore the vineyard and admire the beautiful scenery from a wide diversity of viewpoints.
Deutsch :
Lernen Sie auf dem Rundgang durch die Weinberge unsere verschiedenen Rebsorten kennen, bewundern Sie die wunderschöne Landschaft mit ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, geführt von einer ausführlichen Broschüre.
Italiano :
Venite a scoprire le nostre diverse varietà di uva lungo il tour dei vigneti, ammirando gli splendidi paesaggi con panorami molto diversi, guidati da una brochure dettagliata.
Español :
Venga a descubrir nuestras diferentes variedades de uva a lo largo del recorrido por los viñedos, admirando los hermosos paisajes con vistas muy diferentes, guiados por un folleto detallado.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-03 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme