Chemin des cairns insolites Ceillac Hautes-Alpes

Chemin des cairns insolites Place Philippe Lamour 05600 Ceillac Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
C’est un chemin jalonné d’une cinquantaine de sculptures étonnantes, en pierres, imaginées et crées par Monique Eymard, habitante de Ceillac.
+33 6 30 73 31 78
English :
It’s a path lined with about fifty amazing stone sculptures, imagined and created by Monique Eymard, a resident of Ceillac.
Deutsch :
Dieser Weg ist gesäumt von etwa fünfzig erstaunlichen Steinskulpturen, die von Monique Eymard, einer Einwohnerin von Ceillac, erdacht und geschaffen wurden.
Italiano :
Si tratta di un percorso fiancheggiato da una cinquantina di sorprendenti sculture in pietra, progettate e realizzate da Monique Eymard, residente a Ceillac.
Español :
Se trata de un camino bordeado por unas cincuenta asombrosas esculturas de piedra, imaginadas y creadas por Monique Eymard, residente en Ceillac.
