Chemin des crêtes Trambly Saône-et-Loire

Chemin des crêtes En VTT assistance électrique Difficile

Chemin des crêtes Parking de l’aire de loisirs 71520 Trambly Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 17900.0 Tarif :

A la confluence de la Grosne, qui s’élargit au sortir des derniers reliefs beaujolais et de son affluent la Baise qui ouvre la route de Matour, Trambly allie le calme de son village perché au dynamisme d’entreprises jeunes et performantes installées dans la vallée.

Difficile

https://www.tourismevertsvallons.com/ +33 3 85 59 72 24

English :

At the confluence of the Grosne river, which widens at the end of the last Beaujolais hills, and its tributary the Baise, which opens the road to Matour, Trambly combines the calm of its hilltop village with the dynamism of the valley?s young, high-performance companies.

Deutsch :

Trambly liegt am Zusammenfluss der Grosne, die sich am Ausgang der letzten Beaujolais-Reliefs verbreitert, und ihres Nebenflusses Baise, der die Straße nach Matour öffnet, und verbindet die Ruhe seines hochgelegenen Dorfes mit der Dynamik junger und leistungsfähiger Unternehmen, die sich im Tal niedergelassen haben.

Italiano :

Alla confluenza del Grosne, che si allarga alla fine delle ultime colline del Beaujolais, e del suo affluente Baise, che apre la strada verso Matour, Trambly unisce la calma del suo villaggio collinare al dinamismo delle giovani imprese ad alto rendimento stabilite nella valle.

Español :

En la confluencia del Grosne, que se ensancha al final de las últimas colinas del Beaujolais, y de su afluente el Baise, que abre la carretera de Matour, Trambly combina la calma de su pueblo en lo alto de una colina con el dinamismo de las jóvenes empresas de alto rendimiento instaladas en el valle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-21 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data