Le tour de la vallée Trambly Saône-et-Loire

Le tour de la vallée Parking de l’aire de loisirs 71520 Trambly Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8900.0 Tarif :

La petite rivière serpente en contrebas, visitant tour à tour un vieux lavoir et un ancien moulin. L’occasion également de rencontrer, en longeant les prés verdoyants, quelques charolaises paisibles.
The little river meanders below, visiting in turn an old wash-house and an ancient mill. Along the green meadows, you’ll also come across a few peaceful Charolais cattle.

Der kleine Fluss schlängelt sich unterhalb und besucht abwechselnd einen alten Waschplatz und eine alte Mühle. Eine gute Gelegenheit auch, um entlang der grünen Wiesen einigen friedlichen Charolais-Kühen zu begegnen.

Il piccolo fiume serpeggia in basso, visitando a turno un vecchio lavatoio e un antico mulino. Potrete anche incontrare dei tranquilli Charolais che pascolano lungo i prati verdeggianti.

El pequeño río serpentea por debajo, visitando a su vez un viejo lavadero y un antiguo molino. También se topará con unos apacibles Charolais pastando junto a los exuberantes prados verdes.

