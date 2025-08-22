Chemin des Croix d’Availles Circuit n°7 Availles-en-Châtellerault Vienne

Chemin des Croix d’Availles Circuit n°7 A pieds Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Chemin des Croix d’Availles Circuit n°7 Parking des stades de foot 86530 Availles-en-Châtellerault Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 13000.0 Tarif :

Difficulté moyenne

https://www.visorando.com/randonnee-chemin-des-croix-d-availles/ +33 5 49 21 05 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chemin des Croix d’Availles Circuit n°7

Deutsch : Chemin des Croix d’Availles Circuit n°7

Italiano :

Español : Chemin des Croix d’Availles Circuit n°7

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine