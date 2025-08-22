Chemin des écrivains Romain Rolland Brèves Nièvre

Chemin des écrivains Romain Rolland 58530 Brèves Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Superbe balade sur les traces de l’écrivain Romain Rolland, auteur du livre Colas Breugnon.
Facile

https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/   +33 3 86 27 02 51

English :

Superb walk in the footsteps of writer Romain Rolland, author of the book Colas Breugnon.

Deutsch :

Tolle Wanderung auf den Spuren des Schriftstellers Romain Rolland, Autor des Buches Colas Breugnon.

Italiano :

Una splendida passeggiata sulle tracce dello scrittore Romain Rolland, autore del libro Colas Breugnon.

Español :

Un magnífico paseo tras las huellas del escritor Romain Rolland, autor del libro Colas Breugnon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data