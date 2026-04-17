Vide grenier à Brèves Brèves
Vide grenier à Brèves Brèves dimanche 17 mai 2026.
Brèves
Vide grenier à Brèves
Place François Savary Brèves Nièvre
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Vide-grenier Restauration et buvette sur place Place François Savary Infos 03 86 24 25 26 .
Place François Savary Brèves 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Vide grenier à Brèves
L’événement Vide grenier à Brèves Brèves a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Clamecy Haut Nivernais