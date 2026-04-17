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Vide grenier à Brèves Brèves

Vide grenier à Brèves Brèves

Vide grenier à Brèves Brèves dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Place François Savary

Ville : 58530 Brèves

Département : Nièvre

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 1 1 1 Autres Tarifs

Brèves

Vide grenier à Brèves

Place François Savary Brèves Nièvre

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Vide-grenier Restauration et buvette sur place Place François Savary Infos 03 86 24 25 26   .

Place François Savary Brèves 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Vide grenier à Brèves

L’événement Vide grenier à Brèves Brèves a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Clamecy Haut Nivernais

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