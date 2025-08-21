Chemin des marais de la Véronnière et du Courbon Villages du Lac de Paladru Isère

Chemin des marais de la Véronnière et du Courbon

Chemin des marais de la Véronnière et du Courbon Départ plage de Paladru en longeant le petit port 38850 Villages du Lac de Paladru Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Vous entrez ici dans un Espace Naturel Sensible, pour un parcours d’1 km jalonné de 4 stations découverte de la faune et de la flore remarquable du site.

Une manière agréable de relier les deux rives du lac de Paladru entre Paladru et Montferrat.

https://tourisme.paysvoironnais.com/ +33 4 76 93 17 60

English : Path of the marshes of Véronnière and Courbon

Here you enter a Sensitive Natural Area, for a 1-km trail punctuated by four discovery stations exploring the site’s remarkable flora and fauna. A pleasant way to connect the two shores of Lake Paladru, between Paladru and Montferrat.

Deutsch :

Sie betreten hier einen sensiblen Naturraum. Auf einer 1 km langen Strecke mit 4 Stationen können Sie die bemerkenswerte Fauna und Flora des Gebiets entdecken

Eine angenehme Art, die beiden Ufer des Lac de Paladru zwischen Paladru und Montferrat zu verbinden.

Italiano :

Qui si entra in un’Area Naturale Sensibile, per un percorso di 1 km scandito da 4 stazioni per scoprire la notevole fauna e flora del sito

Un modo piacevole per collegare le due sponde del lago Paladru tra Paladru e Montferrat.

Español :

Aquí se entra en un Espacio Natural Sensible, durante un recorrido de 1 km marcado por 4 estaciones para descubrir la notable fauna y flora del lugar

Una forma agradable de unir las dos orillas del lago Paladru entre Paladru y Montferrat.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme