Chemin des Moines Montceaux-l’Étoile Saône-et-Loire

Chemin des Moines En VTT assistance électrique

Chemin des Moines Près de l’église 71110 Montceaux-l’Étoile Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 10000.0

Avant de partir, vous pourrez découvrir l’église romane et son magnifique tympan, si particulier avec son calcaire rouge et ses personnages si brillamment sculptés. Puis votre périple vous conduira sur le chemin des moines reliant Montceaux à Anzy-le-Duc ; en longeant l’Arconce, vous apprécierez la beauté et la sérénité du paysage.

http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Before leaving, you can discover the Romanesque church and its magnificent tympanum, so particular with its red limestone and its characters so brilliantly carved. Then your journey will lead you on the monks’ path connecting Montceaux to Anzy-le-Duc; along the Arconce river, you will appreciate the beauty and the serenity of the landscape.

Deutsch :

Bevor Sie sich auf den Weg machen, können Sie die romanische Kirche und ihr wunderschönes Tympanon besichtigen, das mit seinem roten Kalkstein und den brillant geschnitzten Figuren so besonders ist. Anschließend führt Sie Ihre Reise auf dem Mönchsweg von Montceaux nach Anzy-le-Duc; entlang des Flusses Arconce genießen Sie die Schönheit und Gelassenheit der Landschaft.

Italiano :

Prima di partire, potrete scoprire la chiesa romanica e il suo magnifico timpano, così particolare con la sua pietra calcarea rossa e i suoi personaggi brillantemente scolpiti. Poi il viaggio vi porterà lungo il sentiero dei monaci che collega Montceaux ad Anzy-le-Duc; seguendo il fiume Arconce, potrete apprezzare la bellezza e la serenità del paesaggio.

Español :

Antes de partir, podrá descubrir la iglesia románica y su magnífico tímpano, tan particular con su piedra caliza roja y sus personajes brillantemente esculpidos. A continuación, su viaje le llevará por el camino de los monjes que une Montceaux con Anzy-le-Duc; siguiendo el río Arconce, apreciará la belleza y la serenidad del paisaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data