Chemin d’Oléron du Château d’Oléron à Boyardville Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Chemin d’Oléron du Château d’Oléron à Boyardville

Chemin d’Oléron du Château d’Oléron à Boyardville Viaduc de l’île d’Oléron 17480 Le Château-d’Oléron Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

La randonnée du Château d’Oléron à Boyardville constitue l’une des étapes du Chemin d’Oléron. Elle vous permettra de découvrir la réserve de Moëze-Oléron, et les paysages ostréicoles !

+33 5 46 85 65 23

English :

The hike from Château d’Oléron to Boyardville is one of the stages of the Chemin d’Oléron. It allows you to discover the Moëze-Oléron reserve, and the oyster-farming landscape!

Deutsch :

Die Wanderung von Château d’Oléron nach Boyardville ist eine der Etappen des Chemin d’Oléron. Auf ihr können Sie das Naturschutzgebiet Moëze-Oléron und die Austernlandschaften entdecken!

Italiano :

L’escursione da Château d’Oléron a Boyardville è una delle tappe dello Chemin d’Oléron. È un ottimo modo per scoprire la riserva di Moëze-Oléron e il paesaggio degli allevamenti di ostriche!

Español :

La excursión de Château d’Oléron a Boyardville es una de las etapas del Camino de Oléron. Es una buena manera de descubrir la reserva de Moëze-Oléron y el paisaje ostrícola

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme