Chemin d’Oléron du Château d’Oléron à Boyardville Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Chemin d’Oléron du Château d’Oléron à Boyardville Le Château-d’Oléron Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Chemin d’Oléron du Château d’Oléron à Boyardville
Chemin d’Oléron du Château d’Oléron à Boyardville Viaduc de l’île d’Oléron 17480 Le Château-d’Oléron Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
La randonnée du Château d’Oléron à Boyardville constitue l’une des étapes du Chemin d’Oléron. Elle vous permettra de découvrir la réserve de Moëze-Oléron, et les paysages ostréicoles !
+33 5 46 85 65 23
English :
The hike from Château d’Oléron to Boyardville is one of the stages of the Chemin d’Oléron. It allows you to discover the Moëze-Oléron reserve, and the oyster-farming landscape!
Deutsch :
Die Wanderung von Château d’Oléron nach Boyardville ist eine der Etappen des Chemin d’Oléron. Auf ihr können Sie das Naturschutzgebiet Moëze-Oléron und die Austernlandschaften entdecken!
Italiano :
L’escursione da Château d’Oléron a Boyardville è una delle tappe dello Chemin d’Oléron. È un ottimo modo per scoprire la riserva di Moëze-Oléron e il paesaggio degli allevamenti di ostriche!
Español :
La excursión de Château d’Oléron a Boyardville es una de las etapas del Camino de Oléron. Es una buena manera de descubrir la reserva de Moëze-Oléron y el paisaje ostrícola
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme