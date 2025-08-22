Chemin d’Oléron Itinéraire complet Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Chemin d’Oléron Itinéraire complet

Chemin d’Oléron Itinéraire complet Viaduc de l’île d’Oléron 17480 Le Château-d’Oléron Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

L’itinéraire du chemin d’Oléron vous permettra de faire le tour de l’île complet en itinérance. Nous vous conseillons de partir des villages du Château d’Oléron ou de Boyardville et de prendre au moins cinq jours pour parcourir l’intégralité du tracé.

English :

The Chemin d’Oléron itinerary allows you to tour the entire island. We recommend starting from the villages of Château d’Oléron or Boyardville, and taking at least five days to cover the entire route.

Deutsch :

Die Route des Chemin d’Oléron ermöglicht es Ihnen, die gesamte Insel auf einer Wanderroute zu umrunden. Wir empfehlen Ihnen, in den Dörfern Le Château d’Oléron oder Boyardville zu starten und sich mindestens fünf Tage Zeit zu nehmen, um die gesamte Strecke zu bewältigen.

Italiano :

L’itinerario Chemin d’Oléron permette di fare un giro completo dell’isola. Si consiglia di partire dai villaggi di Château d’Oléron o Boyardville e di impiegare almeno cinque giorni per coprire l’intero percorso.

Español :

El itinerario del Chemin d’Oléron le permite hacer un recorrido completo por la isla. Le recomendamos partir de los pueblos de Château d’Oléron o Boyardville y dedicar al menos cinco días a recorrer toda la ruta.

