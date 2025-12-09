Chemin du Fer Longevilles-Mont-d’Or Doubs
Chemin du Fer Longevilles-Mont-d’Or Doubs vendredi 1 mai 2026.
Chemin du Fer A pieds Difficulté moyenne
Chemin du Fer Mairie de Longevilles-Mont-d’Or 25370 Longevilles-Mont-d’Or Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 4340.0 Tarif :
Sentier thématique autour du Fer (minerais et métaux). Cheminez sur le site dont les vestiges restent apparents. Plongez dans l’histoire !
Difficulté moyenne
English :
Theme trail on iron (ores and metals). Walk around the site, where the remains are still visible. Dive into history!
Deutsch :
Themenpfad rund um das Eisen (Erze und Metalle). Wandern Sie über die Stätte, deren Überreste noch sichtbar sind. Tauchen Sie ein in die Geschichte!
Italiano :
Percorso tematico sul ferro (minerali e metalli). Passeggiate intorno al sito, dove i resti sono ancora visibili. Immergetevi nella storia!
Español :
Recorrido temático del hierro (minerales y metales). Pasee por el yacimiento, cuyos restos aún son visibles. Sumérjase en la historia
