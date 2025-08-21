Chemin La Creusette Circuit n°22 Leigné-les-Bois Vienne

Chemin La Creusette Circuit n°22 A pieds Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Chemin La Creusette Circuit n°22 Place de l’église 86450 Leigné-les-Bois Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 15000.0 Tarif :

https://www.visorando.com/randonnee-la-creusette-depuis-leigne-les-bois/ +33 5 49 21 05 47

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine