Chemin La Creusette Circuit n°22 Leigné-les-Bois Vienne
Chemin La Creusette Circuit n°22 Leigné-les-Bois Vienne vendredi 1 mai 2026.
Chemin La Creusette Circuit n°22 A pieds Difficulté moyenne
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Chemin La Creusette Circuit n°22 Place de l’église 86450 Leigné-les-Bois Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 15000.0 Tarif :
Difficulté moyenne
https://www.visorando.com/randonnee-la-creusette-depuis-leigne-les-bois/ +33 5 49 21 05 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chemin La Creusette Circuit n°22
Deutsch : Chemin La Creusette Circuit n°22
Italiano :
Español : Chemin La Creusette Circuit n°22
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine