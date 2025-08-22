Chemin Saint-Rémi Circuit n°21 Leigné-les-Bois Vienne
Chemin Saint-Rémi Circuit n°21 Leigné-les-Bois Vienne vendredi 1 mai 2026.
Chemin Saint-Rémi Circuit n°21 A pieds Très facile
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Chemin Saint-Rémi Circuit n°21 Place de l’église 86450 Leigné-les-Bois Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 4000.0 Tarif :
Très facile
https://www.visorando.com/randonnee-chemin-de-saint-remy-a-leigne-les-bois/ +33 5 49 21 05 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chemin Saint-Rémi Circuit n°21
Deutsch : Chemin Saint-Rémi Circuit n°21
Italiano :
Español : Chemin Saint-Rémi Circuit n°21
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine