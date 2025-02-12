Chemin patrimonial de la montagne du Laud Gresse-en-Vercors Isère

Chemin patrimonial de la montagne du Laud Parking entrée du village 38650 Gresse-en-Vercors Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Ce chemin patrimonial vous conduit sur la montagne pastorale du Laud puis au hameau du Chômeil. Il présente la vie et l’histoire de cet alpage en douze étapes avec panneaux d’informations réalisés par « Gresse en Vercors Histoire et Patrimoine ».

http://www.trieves-vercors.fr/ +33 4 82 62 63 50

English : Laud Mountain Heritage Trail

This heritage trail takes you up the pastoral mountain of Laud and on to the hamlet of Chômeil. It presents the life and history of this mountain pasture in twelve stages with information panels created by « Gresse en Vercors Histoire et Patrimoine ».

Deutsch :

Dieser Kulturerbepfad führt Sie auf den Hirtenberg Laud und dann zum Weiler Chômeil. Er zeigt das Leben und die Geschichte dieser Alm in zwölf Etappen mit Informationstafeln, die von « Gresse en Vercors Histoire et Patrimoine » erstellt wurden.

Italiano :

Questo sentiero del patrimonio vi conduce alla montagna pastorale di Laud e poi alla frazione di Chômeil. Presenta la vita e la storia di questo alpeggio in dodici tappe con pannelli informativi realizzati da « Gresse en Vercors Histoire et Patrimoine ».

Español :

Este itinerario patrimonial le conducirá a la montaña pastoral de Laud y después a la aldea de Chômeil. Presenta la vida y la historia de este pastizal de montaña en doce etapas con paneles informativos creados por « Gresse en Vercors Histoire et Patrimoine ».

