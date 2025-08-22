Sentier des nichoirs Gresse-en-Vercors Isère

Sentier des nichoirs

Sentier des nichoirs 38650 Gresse-en-Vercors Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte de différents oiseaux qui nichent dans des nichoirs réalisés et posés par l’association Gresse en Vercors, Histoire et Patrimoine . La balade est accessible aux familles sans aucune difficulté.

http://www.trieves-vercors.fr/ +33 4 82 62 63 50

English : Nest box trail

Discover the different birds that nest in nest boxes made and installed by the association Gresse en Vercors, Histoire et Patrimoine . The walk is easily accessible to families.

Deutsch :

Entdecken Sie verschiedene Vögel, die in Nistkästen nisten, die von der Vereinigung Gresse en Vercors, Histoire et Patrimoine angefertigt und aufgehängt wurden. Der Spaziergang ist für Familien ohne Schwierigkeiten zugänglich.

Italiano :

Scoprite i diversi uccelli che nidificano nelle cassette nido realizzate e installate dall’associazione Gresse en Vercors, Histoire et Patrimoine . La passeggiata è accessibile alle famiglie senza alcuna difficoltà.

Español :

Descubra las diferentes aves que anidan en las cajas nido realizadas e instaladas por la asociación Gresse en Vercors, Histoire et Patrimoine . El paseo es accesible para las familias sin ninguna dificultad.

