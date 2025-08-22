Chemins des contes et légendes Ceillac Hautes-Alpes

Chemins des contes et légendes

Chemins des contes et légendes Place Philippe Lamour 05600 Ceillac Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

C’est un chemin jalonné de sculptures étonnantes, en bois, créées par Gérard Ducruet sculpteur. Du pont de l’Ubac jusqu’à la cascade de la Pisse tu longeras le torrent du Mélèzet tout en restant à l’ombre des mélèzes.

+33 6 30 73 31 78

English :

The path is lined with stunning wooden sculptures created by sculptor Gérard Ducruet. Accessible to the whole family, park at the start of the bridge.

Deutsch :

Dieser Weg ist gesäumt von erstaunlichen Holzskulpturen, die von dem Bildhauer Gérard Ducruet geschaffen wurden. Von der Ubac-Brücke bis zum Pisse-Wasserfall gehst du am Mélèzet-Bach entlang und bleibst dabei im Schatten der Lärchen.

Italiano :

Il sentiero è costeggiato da splendide sculture in legno create dallo scultore Gérard Ducruet. Accessibile a tutta la famiglia, parcheggio all’inizio del ponte.

Español :

El sendero está bordeado de impresionantes esculturas de madera creadas por el escultor Gérard Ducruet. Desde el puente de Ubac hasta la cascada de Pisse, recorra el arroyo Mélèzet a la sombra de los alerces.

