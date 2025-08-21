Circuit Au bord du Canal Saint-Victor Allier
Circuit Au bord du Canal Saint-Victor Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit Au bord du Canal
Circuit Au bord du Canal Impasse du Canal 03410 Saint-Victor Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Marchez dans les pas des mariniers d’autrefois.
http://www.montlucon-tourisme.fr/ +33 4 70 05 11 44
English :
Walk in the footsteps of the bargemen of the past.
Deutsch :
Treten Sie in die Fußstapfen der früheren Schiffer.
Italiano :
Camminate sulle orme dei barcarieri del passato.
Español :
Siga los pasos de los barqueros del pasado.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme