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Marché de l’artisanat Saint-Victor

Marché de l’artisanat Saint-Victor dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Hameau de La Dure

Ville : 03410 Saint-Victor

Département : Allier

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Victor

Marché de l’artisanat

Hameau de La Dure Saint-Victor Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Venez à la rencontre des artisans de votre région et de leurs savoir-faire, durant cette journée organisée par l’association Les Gats Do Bourbonnais.
Restauration sur place.
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Hameau de La Dure Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 72 16 59 

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English :

Come and meet the craftsmen of your region and their know-how, during this day organized by the association Les Gats Do Bourbonnais.
Catering on site.

L’événement Marché de l’artisanat Saint-Victor a été mis à jour le 2026-04-25 par Montluçon Tourisme

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