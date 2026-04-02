Circuit autour de Bercenay-en-Othe Bercenay-en-Othe Aube

Circuit autour de Bercenay-en-Othe

Circuit autour de Bercenay-en-Othe 10190 Bercenay-en-Othe Aube Grand Est

Durée : 150 Distance : 10156.0 Tarif :

Circuit de 10 km, variante de 5 km autour du village de Bercenay-en-Othe et du centre des télécommunications spatiales.

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English :

10 km circuit, with a 5 km variant around the village of Bercenay-en-Othe and the space telecommunications center.

Deutsch :

10 km lange Strecke, 5 km lange Variante um das Dorf Bercenay-en-Othe und das Zentrum für Weltraumtelekommunikation.

Italiano :

Circuito di Bercenay 10 km Da vedere lungo il percorso: Centro di comunicazione satellitare Rue d’Estissac, n. 16, grandi edifici rivestiti di mattoni con antenne montate su un dispositivo orientabile. 17 antenne satellitari con diametri che vanno da 6 metri a 32,50 metri sono distribuite su 23 ettari e sono state erette progressivamente dal 1976. Estratto dal libro Notre Pays d’Othe

Español :

Circuito de Bercenay 10 km Lugares de interés en el camino: Centro de comunicaciones por satélite Rue d’Estissac, nº 16, grandes edificios revestidos de ladrillo con antenas montadas sobre un dispositivo orientable. 17 antenas parabólicas de diámetros comprendidos entre 6 y 32,50 metros están repartidas en 23 hectáreas y se han ido erigiendo progresivamente desde 1976. Extracto del libro Notre Pays d’Othe

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-06-24 par Aube en Champagne Attractivité