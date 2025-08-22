Circuit botanique du petit Aumarin Le Bourgneuf-la-Forêt Mayenne

Circuit botanique du petit Aumarin

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit botanique du petit Aumarin 53410 Le Bourgneuf-la-Forêt Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Venez découvrir de nombreuses espèces végétales, parfois rares, typiques du bocage mayennais sur le circuit du petit Aumarin.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover many plant species, sometimes rare, typical of the Mayenne bocage on the Petit Aumarin circuit.

Deutsch :

Entdecken Sie auf dem Rundweg von Petit Aumarin zahlreiche, zum Teil seltene Pflanzenarten, die typisch für die Bocage Mayennais sind.

Italiano :

Venite a scoprire numerose specie vegetali, alcune delle quali rare, tipiche del bocage di Mayenne sul circuito del Petit Aumarin.

Español :

Venga a descubrir numerosas especies vegetales, algunas de ellas raras, típicas del bocage de Mayenne en el circuito del Petit Aumarin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire