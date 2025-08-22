Circuit de l’Aumarin Le Bourgneuf-la-Forêt Mayenne

Circuit de l’Aumarin

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de l’Aumarin 53410 Le Bourgneuf-la-Forêt Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Cette boucle permet de découvrir le bocage mayennais.

English :

This loop allows you to discover the Mayenne bocage.

Deutsch :

Auf diesem Rundweg können Sie die Bocage Mayennais entdecken.

Italiano :

Questo anello permette di scoprire il bocage di Mayenne.

Español :

Este bucle permite descubrir el bocage de Mayenne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par eSPRIT Pays de la Loire