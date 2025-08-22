Circuit de l’Aumarin Le Bourgneuf-la-Forêt Mayenne
Circuit de l’Aumarin Le Bourgneuf-la-Forêt Mayenne vendredi 1 mai 2026.
Circuit de l’Aumarin
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de l’Aumarin 53410 Le Bourgneuf-la-Forêt Mayenne Pays de la Loire
Durée : Distance : 11000.0 Tarif :
Cette boucle permet de découvrir le bocage mayennais.
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This loop allows you to discover the Mayenne bocage.
Deutsch :
Auf diesem Rundweg können Sie die Bocage Mayennais entdecken.
Italiano :
Questo anello permette di scoprire il bocage di Mayenne.
Español :
Este bucle permite descubrir el bocage de Mayenne.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par eSPRIT Pays de la Loire