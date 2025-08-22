Circuit | Chemin des Chaumes | Graves-St-Amant Graves-Saint-Amant Charente

Circuit | Chemin des Chaumes | Graves-St-Amant

Circuit | Chemin des Chaumes | Graves-St-Amant 4 rue de la Fraternité 16120 Graves-Saint-Amant Charente Nouvelle-Aquitaine

Le village de Graves-Saint-Amant dévoile une variété de paysages qui inspire le randonneur bords de Charente, vallée et coteaux, Chaumes Boissières avec ses chênes verts protégés en zone Natura 2000.

+33 5 45 36 64 30

English : Chemin des Chaumes circuit

The village of Graves-Saint-Amant boasts a variety of landscapes to inspire hikers: the banks of the Charente, valleys and hillsides, Chaumes Boissières with its holm oaks protected as a Natura 2000 zone.

Deutsch :

Das Dorf Graves-Saint-Amant enthüllt eine Vielfalt an Landschaften, die den Wanderer inspirieren: Ufer der Charente, Tal und Hänge, Chaumes Boissières mit seinen Steineichen, die als Natura-2000-Gebiet geschützt sind.

Italiano :

Il villaggio di Graves-Saint-Amant offre una varietà di paesaggi che ispirano gli escursionisti: le rive della Charente, le valli e le colline, Chaumes Boissières con i suoi lecci protetti come zona Natura 2000.

Español :

El pueblo de Graves-Saint-Amant cuenta con una gran variedad de paisajes para inspirar a los senderistas: las orillas de la Charente, valles y laderas, Chaumes Boissières con sus encinas protegidas como zona Natura 2000.

