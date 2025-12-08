Circuit | Chemin des prairies | Graves-St-Amant Graves-Saint-Amant Charente

Circuit | Chemin des prairies | Graves-St-Amant

Circuit | Chemin des prairies | Graves-St-Amant 4 rue de la Fraternité 16120 Graves-Saint-Amant Charente Nouvelle-Aquitaine

Le circuit des prairies de 6 km est adapté aux balades familiales. Il révèle la faune et la flore des bords de Charente et dévoile le patrimoine bâti et naturel du village tout au long de la randonnée.

+33 5 45 82 10 71

English : Circuit | Chemin des prairies | Graves-St-Amant

The 6 km Meadows trail is ideal for family walks. It reveals the flora and fauna of the banks of the Charente and reveals the village’s built and natural heritage along the way.

Deutsch :

Der 6 km lange Wiesenrundweg ist für Familienwanderungen geeignet. Er enthüllt die Fauna und Flora am Ufer der Charente und zeigt auf der gesamten Wanderung das bauliche und natürliche Erbe des Dorfes.

Italiano :

Il sentiero dei prati, lungo 6 km, è ideale per le passeggiate in famiglia. Il percorso svela la fauna e la flora delle rive della Charente e rivela il patrimonio edilizio e naturale del villaggio lungo il percorso.

Español :

El sendero de los prados, de 6 km, es ideal para pasear en familia. Revela la fauna y la flora de las orillas de la Charente y da a conocer el patrimonio construido y natural del pueblo a lo largo del recorrido.

