Tour Charente Vélo Cognac Charente
Tour Charente Vélo Cognac Charente vendredi 1 mai 2026.
Tour Charente Vélo
Tour Charente Vélo Place du lavoir 16100 Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Le Tour de Charente à Vélo est un itinéraire de 416 km de voies partagées et de voies vertes.
+33 5 16 09 50 00
English :
The Tour de Charente à Vélo is an itinerary of 416 km of shared roads and greenways.
Deutsch :
Die Tour de Charente à Vélo ist eine 416 km lange Route auf gemeinsam genutzten Wegen und grünen Routen.
Italiano :
Il Tour de Charente à Vélo è un itinerario di 416 km di strade e percorsi verdi condivisi.
Español :
El Tour de Charente à Vélo es un itinerario de 416 km de carreteras compartidas y vías verdes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme