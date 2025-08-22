Tour Charente Vélo Cognac Charente

Tour Charente Vélo

Tour Charente Vélo Place du lavoir 16100 Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine

Le Tour de Charente à Vélo est un itinéraire de 416 km de voies partagées et de voies vertes.

+33 5 16 09 50 00

English :

The Tour de Charente à Vélo is an itinerary of 416 km of shared roads and greenways.

Deutsch :

Die Tour de Charente à Vélo ist eine 416 km lange Route auf gemeinsam genutzten Wegen und grünen Routen.

Italiano :

Il Tour de Charente à Vélo è un itinerario di 416 km di strade e percorsi verdi condivisi.

Español :

El Tour de Charente à Vélo es un itinerario de 416 km de carreteras compartidas y vías verdes.

