Circuit confort Rosans par le Chemin des Roses

Rosans Hautes-Alpes

Circuit confort Rosans par le Chemin des Roses

Circuit confort Rosans par le Chemin des Roses Place de l’Abbé Bicais 05150 Rosans Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Au fil des roses, empruntez l’itinéraire « bleu » au départ du Château de Rosans, accessible à tous (poussettes, fauteuils,…) pour découvrir le village médiéval à votre rythme.

Along the roses, take the « blue » itinerary from Château de Rosans, accessible to all (strollers, wheelchairs, etc.) to discover the medieval village at your own pace.

Entlang der Rosen nehmen Sie den « blauen » Weg ab dem Schloss von Rosans, der für alle zugänglich ist (Kinderwagen, Sessel,…), um das mittelalterliche Dorf in Ihrem Rhythmus zu entdecken.

Lungo le rose, prendete l’itinerario « blu » dal Castello di Rosans, accessibile a tutti (passeggini, sedie a rotelle, ecc.) per scoprire il borgo medievale al vostro ritmo.

A lo largo de las rosas, tome el itinerario « azul » del castillo de Rosans, accesible para todos (cochecitos, sillas de ruedas, etc.) para descubrir el pueblo medieval a su ritmo.

