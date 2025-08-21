Parcours de découverte de Rosans le Chemin des Roses Rosans Hautes-Alpes

Parcours de découverte de Rosans le Chemin des Roses

Parcours de découverte de Rosans le Chemin des Roses Village mediéval 05150 Rosans Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Suivez les roses ! 2 parcours de découverte du village vous sont proposés (un facile, accessible avec une poussette, l’autre un peu plus long). Un livret explicatif des lieux et monuments que vous rencontrerez est disponible à l’Office de Tourisme.

http://www.sisteron-buech.fr/ +33 4 92 66 66 66

English : Le Chemin des Roses (the Path of the Roses)

Follow the roses ! 2 trails to discover the village are offered (an easy one, accessible with a stroller, and another longer path). A booklet is available at the Tourist Information Centre which will give you explanations about all the places and monuments you’ll encounter.

Deutsch :

Folgen Sie den Rosen! es werden Ihnen 2 Routen zur Entdeckung des Dorfes vorgeschlagen (eine leichte, die auch mit einem Kinderwagen befahren werden kann, die andere ist etwas länger). Ein Heft mit Erklärungen zu den Orten und Sehenswürdigkeiten, an denen Sie vorbeikommen, ist im Fremdenverkehrsamt erhältlich.

Italiano :

Segue le rose ! 2 percorsi sono proposti per scoprire il villaggio (uno semplice, accessibile con passaggini, o un altro più lungo). Un libretto è disponibile all’Ufficio del Turismo con informazioni per quanto riguarda i monumenti e i luoghi incontrati sul cammino.

Español :

¡Sigue las rosas! se proponen 2 recorridos para descubrir el pueblo (uno fácil, accesible con un cochecito, el otro un poco más largo). En la Oficina de Turismo hay un folleto que explica los lugares y monumentos que encontrará.

