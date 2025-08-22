Circuit confort Serres au fil du Buëch Serres Hautes-Alpes
Circuit confort Serres au fil du Buëch
Circuit confort Serres au fil du Buëch Place du Lac 05700 Serres Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Au départ de l’Office de Tourisme, un circuit accessible à tous (familles avec poussettes, fauteuils,…) pour découvrir le pied du village et les abords du Buëch.
https://www.sisteron-buech.fr/ +33 4 92 67 00 67
English :
Departing from the Tourist Office, a circuit accessible to all (families with baby carriages, wheelchairs, etc.) to discover the foot of the village and the banks of the Buëch.
Deutsch :
Vom Office de Tourisme aus gibt es einen für alle (Familien mit Kinderwagen, Rollstühlen,…) zugänglichen Rundgang, um den Fuß des Dorfes und die Umgebung des Buëch zu entdecken.
Italiano :
Partendo dall’Ufficio del Turismo, un circuito accessibile a tutti (famiglie con passeggini, sedie a rotelle, ecc.) per scoprire i piedi del villaggio e le rive del Buëch.
Español :
A partir de la Oficina de Turismo, un circuito accesible para todos (familias con cochecitos, sillas de ruedas, etc.) para descubrir el pie del pueblo y las orillas del Buëch.
