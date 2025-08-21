Circuit court La Vélo Ciré Surgères Charente-Maritime
Circuit court La Vélo Ciré Surgères Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Circuit court La Vélo Ciré
Circuit court La Vélo Ciré Planimètre derrière le parc du château 17700 Surgères Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Le circuit de la Vélo Ciré vous propose de découvrir les églises des communes d’Aunis Sud ainsi que le marais de Rochefort et le canal de Charras.
https://aunis-sud.fr/je-decouvre-aunis-sud/a-deux-roues/les-circuits-velo/ +33 5 46 07 22 33
English :
The Vélo Ciré tour takes in the churches of the communes of Aunis Sud, the Rochefort marshes and the Charras canal.
Deutsch :
Auf der Radtour Vélo Ciré können Sie die Kirchen der Gemeinden von Aunis Sud sowie das Sumpfgebiet von Rochefort und den Kanal von Charras entdecken.
Italiano :
Il tour Vélo Ciré tocca le chiese dei comuni di Aunis Sud, le paludi di Rochefort e il canale di Charras.
Español :
La excursión en Vélo Ciré recorre las iglesias de los municipios de Aunis Sud, las marismas de Rochefort y el canal de Charras.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme