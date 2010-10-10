Concours de belote Salle du Lavoir Surgères

Surgères

Concours de belote

Salle du Lavoir 18 rue du Lavoir Surgères Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 13:30:00

fin : 2026-04-25 13:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Concours de belote organisé par l’amicale des routiers surgérienne.

Un lot pour tous les joueurs.

Tombola.

Buvette sur place.

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Salle du Lavoir 18 rue du Lavoir Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 50 36 15

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English :

Belote competition organized by l’amicale des routiers surgérienne.

A prize for all players.

Tombola.

Refreshment bar on site.

L’événement Concours de belote Surgères a été mis à jour le 2026-04-17 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin