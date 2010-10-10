Concours de belote Salle du Lavoir Surgères
Concours de belote Salle du Lavoir Surgères samedi 25 avril 2026.
Surgères
Concours de belote
Salle du Lavoir 18 rue du Lavoir Surgères Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 13:30:00
fin : 2026-04-25 13:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Concours de belote organisé par l’amicale des routiers surgérienne.
Un lot pour tous les joueurs.
Tombola.
Buvette sur place.
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Salle du Lavoir 18 rue du Lavoir Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 50 36 15
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English :
Belote competition organized by l’amicale des routiers surgérienne.
A prize for all players.
Tombola.
Refreshment bar on site.
L’événement Concours de belote Surgères a été mis à jour le 2026-04-17 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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