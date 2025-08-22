Circuit cyclotourisme dans les Crêtes Pré-Ardennaises Viel-Saint-Remy Ardennes
Circuit cyclotourisme dans les Crêtes Pré-Ardennaises
Durée : Distance : 60000.0 Tarif :
Départ de MargyMargy, Viel-St-Rémy, Signy l’Abbaye, Thin le Moutier, Fagnon, Launois sur VenceLe tracé de ce circuit est donné à titre indicatif.
http://www.cirkwi.com/fr/circuit/19978-les-cretes-pre-ardennaises
English :
Departure from MargyMargy, Viel-St-Rémy, Signy l’Abbaye, Thin le Moutier, Fagnon, Launois sur VenceThe layout of this circuit is given as an indication.
Deutsch :
Abfahrt von MargyMargy, Viel-St-Rémy, Signy l’Abbaye, Thin le Moutier, Fagnon, Launois sur VenceDer Streckenverlauf dieser Tour dient nur der Orientierung.
Italiano :
Partenza da MargyMargy, Viel-St-Rémy, Signy l’Abbaye, Thin le Moutier, Fagnon, Launois sur VenceIl percorso di questo circuito è fornito a titolo indicativo.
Español :
Salida de MargyMargy, Viel-St-Rémy, Signy l’Abbaye, Thin le Moutier, Fagnon, Launois sur VenceEl recorrido de este circuito se da a título indicativo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme