Circuit cyclotourisme Grande Boucle en Thiérache Signy-le-Petit Ardennes

Départ de 2 rue des Prés à Signy le Petit.Signy le Petit, Les Ecuries du Taillis, Maubert-Fontaine, Bourg-Fidèle, Rocroi, Couvin, Virelles, Chimay, retour à Signy le Petit.Le tracé de ce circuit est donné à titre indicatif.
Departure from 2 rue des Prés in Signy le Petit.Signy le Petit, Les Ecuries du Taillis, Maubert-Fontaine, Bourg-Fidèle, Rocroi, Couvin, Virelles, Chimay, return to Signy le Petit.The layout of this circuit is given as an indication.
Abfahrt von 2 rue des Prés in Signy le Petit.Signy le Petit, Les Ecuries du Taillis, Maubert-Fontaine, Bourg-Fidèle, Rocroi, Couvin, Virelles, Chimay, Rückkehr nach Signy le Petit.Die Streckenführung dieser Tour dient nur der Orientierung.
Partenza da 2 rue des Prés a Signy le Petit, Signy le Petit, Les Ecuries du Taillis, Maubert-Fontaine, Bourg-Fidèle, Rocroi, Couvin, Virelles, Chimay, ritorno a Signy le Petit.Il percorso di questo circuito è dato a titolo indicativo.
Salida de 2 rue des Prés en Signy le Petit, Signy le Petit, Les Ecuries du Taillis, Maubert-Fontaine, Bourg-Fidèle, Rocroi, Couvin, Virelles, Chimay, regreso a Signy le Petit.El recorrido de este circuito se da a título indicativo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme