Circuit cyclotourisme Grande Boucle en Thiérache Signy-le-Petit Ardennes

Circuit cyclotourisme Grande Boucle en Thiérache Signy-le-Petit Ardennes vendredi 1 août 2025.

Circuit cyclotourisme Grande Boucle en Thiérache

Circuit cyclotourisme Grande Boucle en Thiérache 2 rue des Prés 08380 Signy-le-Petit Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 97000.0 Tarif :

Départ de 2 rue des Prés à Signy le Petit.Signy le Petit, Les Ecuries du Taillis, Maubert-Fontaine, Bourg-Fidèle, Rocroi, Couvin, Virelles, Chimay, retour à Signy le Petit.Le tracé de ce circuit est donné à titre indicatif.

English :

Departure from 2 rue des Prés in Signy le Petit.Signy le Petit, Les Ecuries du Taillis, Maubert-Fontaine, Bourg-Fidèle, Rocroi, Couvin, Virelles, Chimay, return to Signy le Petit.The layout of this circuit is given as an indication.

Deutsch :

Abfahrt von 2 rue des Prés in Signy le Petit.Signy le Petit, Les Ecuries du Taillis, Maubert-Fontaine, Bourg-Fidèle, Rocroi, Couvin, Virelles, Chimay, Rückkehr nach Signy le Petit.Die Streckenführung dieser Tour dient nur der Orientierung.

Italiano :

Partenza da 2 rue des Prés a Signy le Petit, Signy le Petit, Les Ecuries du Taillis, Maubert-Fontaine, Bourg-Fidèle, Rocroi, Couvin, Virelles, Chimay, ritorno a Signy le Petit.Il percorso di questo circuito è dato a titolo indicativo.

Español :

Salida de 2 rue des Prés en Signy le Petit, Signy le Petit, Les Ecuries du Taillis, Maubert-Fontaine, Bourg-Fidèle, Rocroi, Couvin, Virelles, Chimay, regreso a Signy le Petit.El recorrido de este circuito se da a título indicativo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme