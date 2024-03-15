Circuit des Deux Etangs Signy-le-Petit Ardennes

Circuit des Deux Etangs Signy-le-Petit Ardennes vendredi 1 août 2025.

Circuit des Deux Etangs

Circuit des Deux Etangs 08380 Signy-le-Petit Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Bon à savoir avant de partir … à Signy-le-Petit le domaine de la Motte (étangs, baignade, mini-golf, camping, gîtes), l’église fortifiée du 17ème siècle.Balisage vert clairSe garer près du Domaine de la Motte.Emprunter le fossé du périmètre jusqu’au croisement avec le parcours de santé puis suivre le circuit à gauche, qui passe derrière le camping puis emprunte un large layon (=sentier tracé).A l’usine, tourner à droite. Le chemin longe le canal de la Petite-Eau et aboutit à l’extrémité de l’étang de la Vieille-Forge.Poursuivre sur la gauche. Longer l’étang puis le vallon, passer près de la Pierre de la Vierge et arriver face à l’étang de la Motte.Prendre la route forestière à gauche sur 1,3 km.Emprunter à droite le sentier de la Chapelle des Glands sur 300 m, franchir le pont du canal de la Petite-Eau puis tourner à droite et longer le canal jusqu’à l’étang de la Motte.Prendre la route à gauche qui mène au camping.Partir sur la droite, longer le canal de la Petite-Eau sur 200 m puis s’engager à gauche sur le sentier qui ramène au point de départ.

English :

Good to know before you go… At Signy-le-Petit the Domaine de la Motte (ponds, swimming, mini-golf, campsite, gîtes), the 17th century fortified church.signposting light greenPark near the Domaine de la Motte.take the perimeter ditch as far as the crossroads with the fitness trail then follow the circuit on the left, which passes behind the campsite and then takes a wide layon (=track).at the factory, turn right. The path runs along the Petite-Eau canal and ends at the end of the pond of the Vieille-Forge.continue on the left. Follow the path along the pond and then the valley, pass near the Pierre de la Vierge and arrive in front of the Motte pond.Take the forest road on the left for 1.3 km.Take the Chapelle des Glands trail on the right for 300 m, cross the bridge over the Petite-Eau canal, then turn right and follow the canal until you reach the Motte pond.Take the road on the left that leads to the campsite, then turn right and follow the Petite-Eau canal for 200 m, then turn left onto the path that leads back to the starting point.

Deutsch :

Gut zu wissen vor der Abreise … in Signy-le-Petit: Domaine de la Motte (Teiche, Baden, Minigolf, Campingplatz, Unterkünfte), befestigte Kirche aus dem 17. Jahrhundert.Markierung: hellgrünParken Sie in der Nähe der Domaine de la Motte.Gehen Sie durch den Perimetergraben bis zur Kreuzung mit dem Gesundheitsweg und folgen Sie dann dem Rundweg nach links, der hinter dem Campingplatz verläuft und dann einen breiten Layon (=gezeichneter Pfad) benutzt.An der Fabrik biegen Sie nach rechts ab. Der Weg führt am Canal de la Petite-Eau entlang und endet am Ende des Etang de la Vieille-Forge.Weiter nach links. Gehen Sie am Teich entlang und dann durch das Tal, vorbei an der Pierre de la Vierge bis zum Etang de la Motte.1,3 km auf der Forststraße nach links.300 m rechts auf dem Pfad zur Chapelle des Glands, über die Brücke des Canal de la Petite-Eau, dann nach rechts und am Kanal entlang bis zum Etang de la Motte.Gehen Sie nach rechts, 200 m am Canal de la Petite-Eau entlang und biegen Sie dann links auf den Pfad ab, der Sie zum Ausgangspunkt zurückbringt.

Italiano :

Buono a sapersi prima di partire … a Signy-le-Petit: il Domaine de la Motte (laghetti, nuoto, minigolf, campeggio, gîtes), la chiesa fortificata del XVII secolo.Segnaletica: verde chiaroParcheggiare nei pressi del Domaine de la Motte.Seguire il fosso perimetrale fino all’incrocio con il percorso fitness, quindi seguire il sentiero a sinistra, che passa dietro il campeggio e poi segue un ampio sentiero (=traccia).Alla fabbrica, girare a destra. Il sentiero costeggia il canale Petite-Eau e termina alla fine dello stagno Vieille-Forge. Seguire lo stagno e la valle, passare accanto alla Pierre de la Vierge e arrivare di fronte all’Etang de la Motte.Prendere la strada forestale a sinistra per 1,3 km.Prendere il sentiero della Chapelle des Glands a destra per 300 m, attraversare il ponte del canale Petite-Eau poi girare a destra e seguire il canale fino all’Etang de la Motte.Prendere la strada a sinistra che porta al campeggio, andare a destra, seguire il canale Petite-Eau per 200 m e poi girare a sinistra sul sentiero che riporta al punto di partenza.

Español :

Es bueno saberlo antes de salir… en Signy-le-Petit: el Domaine de la Motte (estanques, natación, minigolf, camping, casas rurales), la iglesia fortificada del siglo XVII.Señalización: verde claroAparcar cerca del Domaine de la Motte.Seguir la zanja que rodea el perímetro hasta llegar al cruce con el sendero de fitness, luego seguir el camino de la izquierda, que pasa por detrás del camping y luego sigue un camino ancho (=pista).En la fábrica, girar a la derecha. El sendero recorre el canal de Petite-Eau y termina en el extremo del estanque de Vieille-Forge. Seguir el estanque y el valle, pasar por la Pierre de la Vierge y llegar frente al Etang de la Motte.Tomar la carretera forestal a la izquierda durante 1,3 km.Tomar el camino de la Chapelle des Glands a la derecha durante 300 m, cruzar el puente del canal Petite-Eau y luego girar a la derecha y seguir el canal hasta el Etang de la Motte.Tome la carretera de la izquierda que lleva al camping, vaya a la derecha, siga el canal Petite-Eau durante 200 m y luego gire a la izquierda por el camino que lleva de vuelta al punto de partida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-15 par Ardennes Tourisme