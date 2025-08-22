Circuit Cyclotouriste du Pays Gylois Gy Haute-Saône

Circuit Cyclotouriste du Pays Gylois Vélo à assistance électrique Difficulté moyenne

Circuit Cyclotouriste du Pays Gylois 11 Grande Rue 70700 Gy Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 62000.0 Tarif :

La campagne gyloise à vélo Certes, une boucle principale de 62 km mais aussi possibilité de réduire la distance avec deux boucles secondaires de 42 ou 41 km. N’oubliez pas des VTT électriques sont à louer à l’Office de Tourisme.

http://www.ot-montsdegy.com/ +33 3 84 32 93 93

English :

La campagne gyloise à vélo (The Gyl countryside by bike): Of course, there’s a main loop of 62 km, but you can also reduce the distance with two secondary loops of 42 or 41 km. Don’t forget to rent electric mountain bikes from the Tourist Office.

Deutsch :

Die Landschaft von Gylo mit dem Fahrrad: Es gibt zwar eine 62 km lange Hauptschleife, aber auch die Möglichkeit, die Distanz mit zwei Nebenschleifen von 42 oder 41 km zu verkürzen. Vergessen Sie nicht, dass Sie im Fremdenverkehrsamt Elektro-Mountainbikes mieten können.

Italiano :

La campagna di Gyl in bicicletta: c’è un anello principale di 62 km, ma si può anche ridurre la distanza con due anelli secondari di 42 o 41 km. Non dimenticate di noleggiare mountain bike elettriche presso l’Ufficio del Turismo.

Español :

La campiña de Gyl en bicicleta: hay un bucle principal de 62 km, pero también puedes reducir la distancia con dos bucles secundarios de 42 o 41 km. No olvides alquilar bicicletas eléctricas de montaña en la Oficina de Turismo.

