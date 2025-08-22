Circuit d’Agonnay les Chaumes & Sèchebec PR 32 Saint-Savinien-sur-Charente / Agonnay Saint-Savinien Charente-Maritime

Circuit d’Agonnay les Chaumes & Sèchebec PR 32 Saint-Savinien-sur-Charente Agonnay

Prairies humides et pelouses calcaires sèches, voilà une balade toute en contrastes dans ces deux espaces naturels la Prée

de la Charente et les chaumes de Sèchebec, sites inscrits au réseau Natura 2000.

English :

Wet meadows and dry limestone grasslands: here’s a walk full of contrasts in these two natural areas: the Prée

de la Charente and the Sèchebec stubble fields, both Natura 2000 sites.

Deutsch :

Feuchtwiesen und trockene Kalksteinrasen ein Spaziergang voller Kontraste in diesen beiden Naturgebieten: La Prée

de la Charente und die chaumes de Sèchebec, die zum Natura-2000-Netzwerk gehören.

Italiano :

Prati umidi e praterie calcaree secche: ecco una passeggiata ricca di contrasti in queste due aree naturali: il Prée de la Charente e i campi di stoppie di Sèchebec, entrambi siti Natura 2000

de la Charente e i campi di stoppie di Sèchebec, entrambi siti Natura 2000.

Español :

Praderas húmedas y pastizales calcáreos secos: he aquí un paseo lleno de contrastes por estos dos espacios naturales: el Prée

de la Charente y las rastrojeras de Sèchebec, ambos espacios Natura 2000.

