Circuit d’Albitus et de Bartel Saint-Aubin Aisne

Circuit d’Albitus et de Bartel A pieds

Circuit d’Albitus et de Bartel De la place de la mairie de Saint-Aubin 02300 Saint-Aubin Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

A la croisée des vallées de l’Ailette et de l’Oise, ce circuit très contrasté alterne bois, plateau cultivé, beaux petits villages, sur un terrain assez vallonné.

English :

At the crossroads of the Ailette and Oise valleys, this very contrasting circuit alternates woods, cultivated plateau, beautiful small villages, on a fairly hilly terrain.

Deutsch :

An der Kreuzung der Täler der Ailette und der Oise wechselt diese kontrastreiche Strecke auf ziemlich hügeligem Gelände zwischen Wald, bewirtschaftetem Plateau und schönen kleinen Dörfern.

Italiano :

All’incrocio tra le valli dell’Ailette e dell’Oise, questo circuito molto contrastato alterna boschi, altipiani coltivati e bei paesini, su un terreno piuttosto ondulato.

Español :

En la encrucijada de los valles del Ailette y del Oise, este circuito tan contrastado alterna entre bosques, meseta cultivada y hermosos pueblecitos, en un terreno bastante ondulado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2008-02-13 par Agence Aisne Tourisme