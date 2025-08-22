Saint-Aubin, la randonnée panoramique du Pech de Rouet Saint-Aubin Lot-et-Garonne

Saint-Aubin, la randonnée panoramique du Pech de Rouet En VTT Difficulté moyenne

Saint-Aubin, la randonnée panoramique du Pech de Rouet 47150 Saint-Aubin Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 12100.0 Tarif :

Les vergers de pruniers d’Ente, symbole de ce village classé Site Remarquable du Goût , sont très présents sur ce parcours. Depuis la Plaine du Pech de Rouet, 360° s’offrent à votre regard…

+33 5 53 66 14 14

English : Saint-Aubin, la randonnée panoramique du Pech de Rouet

The plum orchards of Ente, symbol of this village classified as a Remarkable Site of Taste , are very present on this route. From the Plaine du Pech de Rouet, 360° views are available to your eyes..

Deutsch : Saint-Aubin, la randonnée panoramique du Pech de Rouet

Die Pflaumenplantagen von Ente, das Symbol dieses Dorfes, das als Site Remarquable du Goût klassifiziert wurde, sind auf dieser Strecke sehr präsent. Von der Ebene von Pech de Rouet aus bieten sich Ihrem Blick 360°..

Italiano :

I frutteti di prugne di Ente, simbolo di questo villaggio classificato come Site Remarquable du Goût , sono molto presenti su questo percorso. Dalla Plaine du Pech de Rouet, vi aspettano panorami a 360°?

Español : Saint-Aubin, la randonnée panoramique du Pech de Rouet

Los huertos de ciruelas de Ente, símbolo de este pueblo clasificado como Site Remarquable du Goût , están muy presentes en esta ruta. Desde la Plaine du Pech de Rouet, podrá disfrutar de unas vistas de 360°..

