Marché de l’artisanat de Saint Aubin [39] Foyer rural de Saint Aubin Saint-Aubin

Marché de l’artisanat de Saint Aubin [39]

Foyer rural de Saint Aubin 2 rue du Stade Saint-Aubin Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Rendez-vous le dimanche 03 mai à Saint-Aubin [39] pour le premier Marché de l’Artisanat organisé par l’office de commerce et de l’artisanat du Grand Dole en 2026 ! De nombreux artisans locaux vous présenteront leurs savoir-faire. Profitez également d’animations variées ! Une buvette et petite restauration viendront agrémenter cette journée conviviale et riche en découvertes. On vous attend nombreux ! .

Foyer rural de Saint Aubin 2 rue du Stade Saint-Aubin 39410 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 50 82 contact@trouvezadole.fr

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English : Marché de l’artisanat de Saint Aubin [39]

L’événement Marché de l’artisanat de Saint Aubin [39] Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE