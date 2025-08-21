Circuit Dans les pas de Jongkind en Dauphiné

Circuit Dans les pas de Jongkind en Dauphiné 2, rue de Barbenière 38730 Val-de-Virieu Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Partez sur les traces du précurseur de l’Impressionnisme, en suivant les lutrins implantés sur un circuit qui vous conduira de Val-de-Virieu à Balbins à la découverte des paysages, villages et scènes de vie qui ont inspiré le peintre.

http://www.jongkind.fr/ +33 6 70 71 41 78

English : In Jongkind’ footsteps through Dauphiné tour

Follow the steps of the forerunner of Impressionism. Along the lecterns discover the landscapes, towns and life scenes that inspired the painter.

Deutsch : Dans les pas de Jongkind en Dauphiné

Begeben Sie sich auf die Spuren des Vorläufers des Impressionismus. Folgen Sie den auf einem Rundweg aufgestellten Pinnwänden, die Sie von Val-de-Virieu nach Balbins führen, um die Landschaften, Dörfer und Lebensszenen zu entdecken, die den Maler inspiriert haben.

Italiano :

Seguite le orme del precursore dell’Impressionismo, seguendo i leggii allestiti su un circuito che vi porterà dalla Val-de-Virieu a Balbins per scoprire i paesaggi, i villaggi e le scene di vita che hanno ispirato il pittore.

Español : Dans les pas de Jongkind en Dauphiné

Siga los pasos del precursor del Impresionismo siguiendo los atriles instalados en un circuito que le llevará del Val-de-Virieu a Balbins para descubrir los paisajes, pueblos y escenas de la vida que inspiraron al pintor.

