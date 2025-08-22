Circuit découverte de Val-de-Virieu Val-de-Virieu Isère

Circuit découverte de Val-de-Virieu

Circuit découverte de Val-de-Virieu 2, Rue de Barbenière 38730 Val-de-Virieu Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte du village de Val-de-Virieu et laissez-vous guider à travers ses rues chargées d’histoire.

http://www.valdevirieu.fr/ +33 4 74 88 21 42

Discover the village of Val-de-Virieu and let yourself be guided through its streets full of history.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das Dorf Val-de-Virieu und lassen Sie sich durch seine geschichtsträchtigen Straßen führen.

Scoprite il villaggio di Val-de-Virieu e lasciatevi guidare tra le sue strade ricche di storia.

Descubra el pueblo de Val-de-Virieu y déjese guiar por sus calles llenas de historia.

