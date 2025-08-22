Circuit d’Art et d’Histoire à Chantilly Chantilly Oise

Circuit d’Art et d’Histoire à Chantilly A pieds Facile

Circuit d’Art et d’Histoire à Chantilly Place de la Gare 60500 Chantilly Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 4400.0 Tarif :

Chantilly, capitale du cheval, ville princière, ville d’art et d’histoire, ville à la campagne… les expressions pour qualifier Chantilly sont nombreuses ! Chantilly, c’est tout cela et bien plus encore.

La ville est née au XVIIe siècle, avec la construction de l’église Notre-Dame sur ordre des princes de Condé, propriétaires du Château. Comparée à sa voisine Senlis, Chantilly est donc une ville récente dont l’urbanisme s’est développé en deux grandes phases le long de la rue du Connétable dans le prolongement des Grandes Écuries, au XVIIIe siècle d’après le plan d’embellissement tracé par le prince Louis Henri de Bourbon Condé ; puis le long de l’actuelle avenue Joffre au XIXe siècle, en direction de la gare et en contournant l’hippodrome, dès lors poumon économique de la ville.

Ville à l’architecture exceptionnelle avec son château, ses grandes écuries ou encore son pavillon de Manse, Chantilly a aussi su préserver son patrimoine naturel comme les jardins du château, le potager des princes, le réseau de canaux et la forêt. Chantilly c’est aussi un nom porté loin de nos frontières grâce à un riche patrimoine immatériel les courses, la porcelaine, la dentelle et la crème Chantilly !

Facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Circuit d’Art et d’Histoire à Chantilly

Chantilly, capital of the horse, princely town, town of art and history, town in the countryside? the expressions to describe Chantilly are numerous! Chantilly is all of these and more.

The town was born in the 17th century, with the construction of Notre-Dame church on the orders of the Princes de Condé, owners of the Château. Compared to its neighbor Senlis, Chantilly is a recent town whose urban development took place in two major phases: along the Rue du Connétable, in the extension of the Grandes Écuries, in the 18th century, according to the beautification plan drawn up by Prince Louis Henri de Bourbon Condé; then along the present-day Avenue Joffre in the 19th century, in the direction of the railway station and bypassing the racecourse, by then the town?s economic lung.

A town of exceptional architecture, with its château, grand stables and Pavillon de Manse, Chantilly has also preserved its natural heritage, including the château gardens, the princes? kitchen garden, the canal network and the forest. Chantilly is also a name carried far beyond our borders thanks to a rich intangible heritage: racing, porcelain, lace and Chantilly cream!

Deutsch : Circuit d’Art et d’Histoire à Chantilly

Chantilly, Hauptstadt des Pferdes, Fürstenstadt, Stadt der Kunst und der Geschichte, Stadt auf dem Land? es gibt viele Ausdrücke, um Chantilly zu beschreiben! Chantilly ist all das und noch viel mehr.

Die Stadt entstand im 17. Jahrhundert mit dem Bau der Kirche Notre-Dame auf Geheiß der Prinzen de Condé, die das Schloss besaßen. Im Vergleich zu seiner Nachbarstadt Senlis ist Chantilly also eine junge Stadt, deren Stadtplanung sich in zwei großen Phasen entwickelte: entlang der Rue du Connétable in der Verlängerung der Grandes Écuries im 18. Jahrhundert gemäß dem von Prinz Louis Henri de Bourbon Condé entworfenen Verschönerungsplan ; dann entlang der heutigen Avenue Joffre im 19. Jahrhundert in Richtung Bahnhof und um die Pferderennbahn herum, die von da an das wirtschaftliche Zentrum der Stadt bildete.

Chantilly ist eine Stadt mit außergewöhnlicher Architektur wie dem Schloss, den großen Pferdeställen oder dem Pavillon de Manse, hat aber auch sein natürliches Erbe wie die Schlossgärten, den Gemüsegarten der Prinzen, das Kanalnetz und den Wald bewahrt. Chantilly ist auch ein Name, der dank seines reichen immateriellen Erbes weit über unsere Grenzen hinaus bekannt ist: die Pferderennen, das Porzellan, die Spitze und die Chantilly-Sahne!

Italiano :

Chantilly, capitale del cavallo, città principesca, città d’arte e di storia, città di campagna: sono tante le espressioni per descrivere Chantilly! Chantilly è tutto questo e molto di più.

La città è nata nel XVII secolo, con la costruzione della chiesa di Notre-Dame su ordine dei Principi di Condé, proprietari del castello. Rispetto alla vicina Senlis, Chantilly è quindi una città recente, il cui sviluppo urbano si è svolto in due fasi principali: lungo la Rue du Connétable, nel prolungamento delle Grandes Écuries, nel XVIII secolo, secondo il piano di abbellimento elaborato dal principe Luigi Enrico di Borbone Condé; poi lungo l’attuale Avenue Joffre nel XIX secolo, in direzione della stazione e aggirando l’ippodromo, da quel momento in poi cuore economico della città.

Città dall’architettura eccezionale, con il suo castello, le grandi scuderie e il Pavillon de Manse, Chantilly ha saputo conservare anche il suo patrimonio naturale, tra cui i giardini del castello, l’orto dei principi, la rete di canali e la foresta. Chantilly è anche un nome portato ben oltre i nostri confini grazie a un ricco patrimonio immateriale: corse, porcellane, merletti e crema Chantilly!

Español : Circuit d’Art et d’Histoire à Chantilly

Chantilly, capital del caballo, ciudad principesca, ciudad de arte e historia, ciudad en el campo… ¡hay muchas expresiones para describir Chantilly! Chantilly es todo eso y mucho más.

La ciudad nació en el siglo XVII, con la construcción de la iglesia de Notre-Dame por orden de los príncipes de Condé, propietarios del castillo. Comparada con su vecina Senlis, Chantilly es, por tanto, una ciudad reciente cuyo desarrollo urbano se produjo en dos fases principales: a lo largo de la rue du Connétable, en la prolongación de las Grandes Écuries, en el siglo XVIII, según el plan de embellecimiento elaborado por el príncipe Luis Enrique de Borbón Condé; después, a lo largo de la actual Avenue Joffre, en el siglo XIX, en dirección a la estación y circunvalando el hipódromo, desde entonces el corazón económico de la ciudad.

Chantilly, ciudad de arquitectura excepcional, con su castillo, sus grandes caballerizas y su Pabellón de Manse, también ha sabido preservar su patrimonio natural, como los jardines del castillo, el huerto de los príncipes, la red de canales y el bosque. Chantilly es también un nombre que trasciende nuestras fronteras gracias a un rico patrimonio inmaterial: carreras, porcelana, encaje y crema de Chantilly

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-18 par SIM Hauts-de-France