Circuit de Banguin Courmemin Loir-et-Cher

Circuit de Banguin A pieds

Circuit de Banguin 41230 Courmemin Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 165 Distance : 9600.0 Tarif :

Entre découverte de la Sologne et visite des châteaux de la Loire, le village de Courmemin mérite que vous vous y arrêtiez quelques instants pour apprécier ses habitations solognotes, son environnement verdoyant et boisé, et sa gastronomie.

http://www.sologne-tourisme.fr/ +33 2 54 98 12 29

English :

Between the discovery of the Sologne and the visit of the Loire castles, the village of Courmemin deserves that you stop there for a few moments to appreciate its Sologne houses, its green and wooded environment, and its gastronomy.

Deutsch :

Zwischen der Entdeckung der Sologne und dem Besuch der Loire-Schlösser verdient das Dorf Courmemin einen kurzen Aufenthalt, um seine solognoischen Behausungen, seine grüne und bewaldete Umgebung und seine Gastronomie zu genießen.

Italiano :

Tra la scoperta della Sologne e la visita ai castelli della Loira, il villaggio di Courmemin merita una sosta per apprezzare le sue case Solognot, il suo ambiente verde e boscoso e la sua gastronomia.

Español :

Entre el descubrimiento de la Sologne y la visita a los castillos del Loira, el pueblo de Courmemin merece una parada para apreciar sus casas Solognot, su entorno verde y arbolado, y su gastronomía.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire