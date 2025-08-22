Circuit de Blay Trespoux-Rassiels Lot

Circuit de Blay

Circuit de Blay 46090 Trespoux-Rassiels Lot Occitanie

Durée : 180 Distance : 11500.0 Tarif :

Circuit qui vous mène sur de larges chemins, du plateau à des fonds de vallée à travers un espace naturel en symbiose avec le vignoble AOC.

C’est sur le plateau calcaire, à environ 300 mètres au-dessus de la rivière Lot, qu’était autrefois implantée la majeure partie du vignoble de Cahors

English :

A tour that takes you along wide paths, from the plateau to the valley floor, through a natural area in symbiosis with the AOC vineyards.

The limestone plateau, some 300 meters above the river Lot, was once the site of most of the Cahors vineyards

Deutsch :

Rundgang, der Sie auf breiten Wegen von der Hochebene bis zu den Talböden durch einen Naturraum führt, der in Symbiose mit dem AOC-Weinberg steht.

Auf dem Kalksteinplateau, etwa 300 Meter über dem Fluss Lot, befand sich früher der größte Teil des Weinbaugebiets von Cahors

Italiano :

Questo percorso si snoda su ampi sentieri, dall’altopiano al fondovalle, attraverso un’area naturale in simbiosi con i vigneti AOC.

L’altopiano calcareo, a circa 300 metri sopra il fiume Lot, ospitava un tempo la maggior parte dei vigneti di Cahors

Español :

Esta ruta le llevará por amplios senderos, desde la meseta hasta el fondo del valle, a través de un espacio natural en simbiosis con los viñedos de la DOC.

La meseta calcárea, a unos 300 metros por encima del río Lot, albergaba antaño la mayor parte de los viñedos de Cahors

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot