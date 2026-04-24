Trespoux-Rassiels

Rassemblement automobile par Sparknation

Trespoux-Rassiels Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Rassemblement automobile réunissant des passionnés autour de différents univers mécaniques

Rassemblement automobile réunissant des passionnés autour de différents univers mécaniques. L'évènement met en avant des véhicules stance, JDM, sportives et youngtimers ainsi que des motos. Des stands professionnels sont proposés. Une offre de restauration et buvette est disponible sur place pour les visiteurs.

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Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie +33 6 84 01 45 77 contactsparknation@gmail.com

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English :

A motoring event bringing together enthusiasts from different mechanical disciplines

L’événement Rassemblement automobile par Sparknation Trespoux-Rassiels a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Cahors Vallée du Lot