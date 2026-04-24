Rassemblement automobile par Sparknation Trespoux-Rassiels
Rassemblement automobile par Sparknation Trespoux-Rassiels dimanche 5 juillet 2026.
Trespoux-Rassiels
Rassemblement automobile par Sparknation
Trespoux-Rassiels Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Rassemblement automobile réunissant des passionnés autour de différents univers mécaniques
Rassemblement automobile réunissant des passionnés autour de différents univers mécaniques. L'évènement met en avant des véhicules stance, JDM, sportives et youngtimers ainsi que des motos. Des stands professionnels sont proposés. Une offre de restauration et buvette est disponible sur place pour les visiteurs.
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Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie +33 6 84 01 45 77 contactsparknation@gmail.com
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English :
A motoring event bringing together enthusiasts from different mechanical disciplines
L’événement Rassemblement automobile par Sparknation Trespoux-Rassiels a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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