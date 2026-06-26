Informations pratiques

Trespoux-Rassiels

Stage théâtre Le comédien face à son personnage !

Trespoux-Rassiels Lot

Tarif : 60 – 60 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Le parcours d’un rôle et la construction du personnage.

Être le personnage ou jouer le personnage ?

La technique au service du jeu

Le parcours d’un rôle et la construction du personnage.

Être le personnage ou jouer le personnage ?

La technique au service du jeu. (Corps, Diction, Phrasé, Respiration).

Animé par Serge Krakowski

Formé à l’école de la rue Blanche puis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, il mène une carrière d’acteur et de metteur en scène. Il travaille aux côtés de Michel Bouquet, Pierre Debauche, Antoine Vitez, Robin Renucci, Jean-Pierre Miquel, Claude Rich, Claude Brasseur.

Il est auteur de plusieurs pièces de théâtre.

Il dirige aujourd’hui le théâtre-École Comédie & Caractères .

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Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie +33 6 60 48 18 46 3coups@gmail.com

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English :

The Journey of a Role and Character Development.

To Be the Character or to Play the Character?

Technique in the Service of Acting

L’événement Stage théâtre Le comédien face à son personnage ! Trespoux-Rassiels a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cahors Vallée du Lot