Le Doute Spectacle de théâtre contemporain Église désacralisée de Rassiels Trespoux-Rassiels

Le palais de justice va ouvrir ses portes, vous allez pénétrer différentes salles d’audiences, écouter des bribes de plaidoiries mais également vous deviendrez jurés le temps d’un procès.

Le monde de la justice se prête tout naturellement à l’univers théâtral car c’est le lieu privilégié de l’oralité.

Tous les écrits d’un dossier d’instruction sont au moment du procès, défendus à l’oral pour faire pencher la balance et entraîner le jury vers le doute ou la conviction.

Ici, l’éloquence peut avoir force de preuve…

De plus, la montée dramatique d’un procès culmine au moment du verdict, comme au théâtre lors du dernier acte.

Donc du suspens en perspective…

Et puis, il y a la sincérité de chacun, sachant que l’on peut tout aussi bien croire à ses mensonges, qu’à tenter d’y faire croire…

Ici, pas de polémique ni de thèse à défendre, mais seulement la démonstration sous forme théâtrale d’une justice en peine de moyens, qui gère au mieux la recherche de la vérité en tenant compte de la complexité humaine, de la mouvance des intérêts de la société et en veillant à préserver son indépendance.

Et puis, l’attente du verdict de la justice, vous savez, celle qui porte un bandeau sur les yeux pour garantir son objectivité.

Mais au fait, ce bandeau la rend-elle impartiale ou aveugle ?

Et puis il y a le doute…