« Le Doute » Spectacle de théâtre contemporain Église désacralisée de Rassiels Trespoux-Rassiels samedi 19 septembre 2026.

« Le Doute » Spectacle de théâtre contemporain Église désacralisée de Rassiels Trespoux-Rassiels 19 et 20 septembre

Le palais de justice va ouvrir ses portes, vous allez pénétrer différentes salles d’audiences, écouter des bribes de plaidoiries du quotidien mais également vous deviendrez jurés le temps d’un procès.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00.000+02:00

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Église désacralisée de Rassiels Route de Rassiels 46090 Trespoux-Rassiels Trespoux-Rassiels



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